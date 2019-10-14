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بـ"بكيني أسود".. منة عرفة في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:43 م
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بـبكيني أسود.. منة عرفة في أحدث ظهور لها على إنستجرام
منة عرفة
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لوجين سامح
 
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نشرت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها من إحدى الشواطئ وهي ترتدي مايوه بكيني أسود.

وكتبت منة على الصورة قائلة: " ثق بما تشعر به .. لا بما تسمعه".

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منة عرفة المسرحية هي مسرحية "جوازة مرتاحة" والتي تجسد خلاله شخصية محورية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح الغردقة شهر يوليو المقبل.

 
يُذكر أن مسرحية "جوازة مرتاحة" من بطولة: ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وتأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ومن إنتاج حسام الشاذلي. 

بينما كانت آخر أعمالها التليفزيونية هو مسلسل "بحر" والذي يُعرض في الفترة الحالية، حيث تدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي (بحر)، و (الضو)، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما.

مسلسل "بحر" من بطولة: ماجد المصري، دياب، حنان سليمان، حسني شتا، عبد الرحمن أبو زهرة، ثراء جبيل، نورهان، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة منة عرفة بمسرحية "اللي عليهم العين" والتي عُرضت في بداية شهر أكتوبر وهي مسرحية موسيقية إستعراضية، وكانت من بطولة: خالد سرحان، ليلى عز العرب، ياسر الطوبجي، شروق الشريف، وئام عصام، من تأليف حاتم حسين، وإخراج محسن رزق.

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