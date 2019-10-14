تابعها الآن.. مشاهدة مباراة فرنسا وتركيا الان بث مباشر (تغطية مباشرة)

البث مباشر مباراة فرنسا ضد تركيا اليوم في تصفيات يورو 2020، حيث تُذاع المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً في اليوم الإثنين عبر شبكة قناة Bein Sports باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة فرنسا ضد تركيا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport 1.





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