بعد هجومها على مصر.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لحركة النهضة الإخوانية بتونس (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى؛ هجوم حركة النهضة الإخوانية الإرهابية فى تونس على الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حركة النهضة "خائنة"، والتونسيين يرفضوا إساءتهم لمصر.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين إن 23 مليون مواطن مصري انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى ان حركة النهضة الإخوانية التونسية يترأسها راشد الغنوشي، عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.





وأضاف أن حركة النهضة الإخوانية تسيطر على البرلمان في الدولة الشقيقة، لافتا إلى أن هناك علاقات وطيدة بين مصر ودول المغرب العربي وأى إساءة من بعضهم لمصر تكون من جماعة الإخوان ولا يمثل الشعوب.





وتابع: "الشعوب العربية تحب المصريين ونحن نبادلهم نفس الحب، وحركة النهض الإخوانية الإرهابية خائنة للشعب والدولة التونسية".



