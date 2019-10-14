شركة هندية: مصر بواباتنا الرئيسية للتوسعات القادمة في القارة الإفريقية

قال فيكرام سينج بارمار الرئيس التنفيذي شركة" لافا موبايل " في مصر وإفريقيا، إن الشركة تخطط لتوطين وتصنيع عدد من منتجاتها فى مصر لتكون قاعدتها الصناعية والتصديرية والبوابة الرئيسية لتوسعاتها القادمه فى القارة الإفريقية.



وأضاف " فيكرام " : أننا نتواجد حاليا فى 6 دول افريقية منها مصر ونيجيريا وغانا وكينيا والجزائر والسودان وقريبا سيكون لنا مكتب فى كل من المغرب واثيوبيا" .





وتابع:" الشركة تعزز تواجدها في السوق المصري بقوة من خلال طرح منتجات جديدة وهواتف ذكية تحمل إمكانيات قوية وبأسعار تنافسية خاصة في الفئة السعرية الأقل من 100 دولار" ، وطرحت الشركة الهندية ثلاثة هواتف ذكيه جديدة خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي سيتم الإعلان عن طرحها بالسوق المصري خلال الأيام المقبلة .





وعن حصة " لافا " فى السوق المصرى قال "فيكرام " نجحت ( لافا موبايل ) فى الوصول إلى المركز الأول في الحصه السوقيه للهواتف الذكية الأقل من 100 دولار وتستهدف الوصول إلى 10%من سوق الهواتف المحمولة في مصر للهواتف الأقل سعرا من ١٠٠ دولار بعد تحقيقها لمبيعات متميزة في سوق " الفيتشر فون " . وحققت الشركه ماركت شير ٤٪ في سوق الهواتف كله وتسعى للوصول إلى ٨٪ في ٢٠٢٠ .





وحول تقييم الشركة بعد مرور 10سنوات على تأسيسها قال اننا بدأنا كشركة للتجارة وتوزع الهواتف وبمرور الوقت بدانا نركز أكثر على التصنيع والاستثمار فى الابتكار التكنولوجى واصبح لدينا الان مصنعين فى الهند ومراكز للتصميم والتطوير والابداع بالصين كما نتواجد الان فى نحو 20 سوق على مستوى العالم وخاصة الشرق الاوسط وافريقيا.





وأشار فيكرام إلي أن الشركة نجحت فى تحقيق معدلات نمو قوية كل ربع سنوى بصورة مستمره ، باستثناء اخر ربعين ، فى فئة الهواتف اقل من 100 دولار وذلك لظروف تتعلق بالعملية الانتاجية ولكن نتوقع استعادة معدلات النمو خاصة مع طرحنا لثلاث هواتف جديدة خلال مشاركتنا فى فاعليات معرض "اسبوع جيتكس دبى للتقنية 2019 .





وقال " فيكرام ": "لدينا قصة نجاح كبيرة مع النادى الاهلى خلال عقد رعايتنا للنادى الرياضى العريق بمدة سنة فقط واستفادنا كثيرا من هذه الرعاية سواء على مستوى الترويج لمنتجاتنا وتعريف المستخدمين بها أو على مستوى الاسم التجارى " .





وكانت شركة لافا موبايل (LAVA ) احتفلت بمرور عامان على تواجدها بالسوق المصري بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها وانتشارها في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تنظيم رحلة إلى معالم مدينه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل ٥٠تاجر وموزع في مختلف فروعها علي مستوي المحافظات بعد عمل مسابقه بين تجار لافا على مستوى الجمهويه .





وأضافت الشركة أنها حققت نجاحا كبيرا في مختلف الأسواق الأفريقية بجانب انتشارها في السوق المصري وخاصة في دول السودان ونيجيريا وغانا وكينيا.





وأوضحت أنها تتجه بقوة خلال الأيام الأخيرة للانتشار في دول شمال إفريقيا وانها ستبدأ هذا الانتشار بالتواجد بقوة في دولة تونس من خلال توزيع موديلات جديدة وبإمكانيات أكثر تنافسية وبأسعار متوسطة من الهواتف الذكية والفيتشر فون.



