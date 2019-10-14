وكالة الفضاء الروسية: موسكو والرياض يوقعان اتفاقاً لإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية





أفاد دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الإثنين، بأن الوكالة أبرمت اتفاقا مع وكالة الفضاء السعودية، في إطار زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الرياض، يتضمن إمكانية إطلاق رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية.





قال روجوزين، "وثيقة التعاون الشامل بين وكالتي الفضاء الروسية والسعودية، تنص بما في ذلك وعلى إمكانية إعداد وإرسال رائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية".





هذا وكانت موسكو والرياض، قد بحثتا في 15 يوليو، مسألة إرسال رائد فضاء سعودي، في رحلة قصيرة، إلى الفضاء.





وظهرت معلومات حول احتمال رحلة ممثل المملكة العربية السعودية إلى الفضاء، في ضوء الزيارة الأخيرة، التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى روسيا، والتي زار خلالها مركز توجيه التحليقات إلى الفضاء والتقى رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روجوزين.





زيارة الرئيس الروسي للسعودية





هذا و وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية؛ لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.



وقال مكتب الرئيس الروسي، في بيان صادر عنه، إنه من المقرر أن يلتقي بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ للتركيز على التجارة والاستثمارات، وبحث عددٍ من قضايا المنطقة.



وتعرَّض الاقتصاد الروسي للشلل خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب العقوبات المفروضة على روسيا؛ بسبب أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر صادرات روسيا الرئيسية.



وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط؛ لأن أسعار السلع تراجعت بسبب وفرة المعروض العالمي.



وكان بوتين، قال في تصريحات لقناة العربية، إن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، مشيرًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 2017 لموسكو «تاريخية».

