القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بـ 15 مايو

تمكن قسم 15 مايو بحلوان، برئاسة المقدم مصطفى عبد العال، من القبض على تشكيل عصابي، مكون من 3 أشخاص، تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية من قائديها، وقاموا بسرقة موتوسيكل من عامل، رغمًا عنه، بعد الاعتداء عليه، ولاذا المتهمون بالفرار.





تلقي النقيب إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المواطن "محمود إبراهيم عبد الجيد"، 30 عاما، يفيد بقيام 3 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب، اثناء سيره بدائرة القسم ، وقام 3 بالاعتداء وأخذو مفتاح دراجته البخارية وسرقتها رغما عنه، ولاذوا بالفرار.





وبالتعامل مع البلاغ، وبعمل التحريات والتحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع السرقة تم تحديد الجناة وتبين أنهم كل من "محمد جمال" وشهرته "لالا"، 25 سنة، سائق ميكروباص و"محمد جمال السيد"، وشهرته أوكا، 28 سنة، و"أحمد سعد شعبان"، 24، عاطل، سابق ضبطه في قضيتين مخدرات وسرقة، وجميعهم مقيمين بمجاورة 32.





وبإعداد الأكمنة اللازمة وبخروج قوة من شرطة المباحث بقيادة النقيب إسلام الدكروري، ، وبمداهمة المتهمين، تم القبض عليهم، وبحوزتهم الدرجاه المسروقة.



