الباز يدعو العرب والمسلمين لمقاطعة المنتجات التركية لنصرة سوريا
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:30 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي محمد الباز، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعي أنه يحارب الإرهاب رغم أنه هو الذي صنع الإرهاب، مضيفًا أن أردوغان يعمل على تدمير سوريا؛ لزيادة نفوذه وتحقيق أحلامه الوهمية.
وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن قوات أردوغان ارتكبت مجزرة كبيرة جدًا في حق المدنيين في مدينة بشمال سوريا، لافتًا إلى أنه تم قتل 50 مدني في هذه المجزرة، مؤكدًا أنه تم قتلهم بدم بارد، وأن أردوغان فعل الكثير من المذابح، والكثير من القتل.
وأوضح "الإعلامي"، أن الاحتلال التركي لشمال سوريا ضد الأكراد، ولكن الأكراد جزء من سوريا، لافتًا إلى أنه حدث تحالف بين قوات سوريا الديموقراطية مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق اتفاق عسكري، موجهًا التحية لمبادرة الجيش السوري للدفاع عن بلده رغم الخلافات السياسية فيما بينهم.
وذكر الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس التركي أردوغان يتحدث ببلطجة مطلقة، ويتحدث بسخرية وإهانة عن الدول العربية.
وطالب "الباز"، المواطنين العرب والمسلمين بمقاطعة المنتجات التركية لنصرة سوريا، وحتى يعلم الأتراك أن زعيم العصابة أردوغان خطر على تركيا نفسها قبل أن يكون خطرًا على أي دولة أخرى، داعيًا إلى التضامن التام وإنقاذ سوريا.
Advertisements
- عبدالحفيظ سعد يكتب: خطة تركية للتخلص من 7 آلاف من مرتزقة داعش وجبهة النصرة فى حرب وهمية مع الأكراد
- الناتو يدعو تركيا إلى أن يكون تحركها "محدودا" بسوريا
- "آخرها شمال سوريا".. الانتهاكات التركية للأراضي العربية في عهد الطاغية أردوغان
- أردوغان يهدد الاتحاد الأوروبي باإغراق أوروبا باللاجئين السوريين
- الدفاع التركية تعلن آخر حصيلة لعملياتها في سوريا
- محمد الباز: "أردوغان حرامي عايز يسرق بترول سوريا"
- خبير عسكري: تركيا حصلت على تمويل حربها على سوريا من قطر
- الهجوم يعيدهم للمشهد من جديد.. ما هي علاقة "أردوغان" بالفصائل المسلحة في سوريا؟
- أحمد موسى: أردوغان تلقى أكبر ضربة من أقرب حليف له (فيديو)
- الاتحاد الأوروبي "يدين" الهجوم التركي على سوريا