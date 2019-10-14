الباز يدعو العرب والمسلمين لمقاطعة المنتجات التركية لنصرة سوريا

قال الإعلامي محمد الباز، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعي أنه يحارب الإرهاب رغم أنه هو الذي صنع الإرهاب، مضيفًا أن أردوغان يعمل على تدمير سوريا؛ لزيادة نفوذه وتحقيق أحلامه الوهمية.





وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، إلى أن قوات أردوغان ارتكبت مجزرة كبيرة جدًا في حق المدنيين في مدينة بشمال سوريا، لافتًا إلى أنه تم قتل 50 مدني في هذه المجزرة، مؤكدًا أنه تم قتلهم بدم بارد، وأن أردوغان فعل الكثير من المذابح، والكثير من القتل.





وأوضح "الإعلامي"، أن الاحتلال التركي لشمال سوريا ضد الأكراد، ولكن الأكراد جزء من سوريا، لافتًا إلى أنه حدث تحالف بين قوات سوريا الديموقراطية مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق اتفاق عسكري، موجهًا التحية لمبادرة الجيش السوري للدفاع عن بلده رغم الخلافات السياسية فيما بينهم.





وذكر الإعلامي محمد الباز، أن الرئيس التركي أردوغان يتحدث ببلطجة مطلقة، ويتحدث بسخرية وإهانة عن الدول العربية.



