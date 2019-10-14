أحمد موسى: الأوضاع الاقتصادية في تونس صعبة جدًا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد يواجه مشكلات وتحديات ضخمه في بلاده، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي.





وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن معدلات البطالة مرتفعة في تونس فضلًا عن ارتفاع معدل التضخم وانخفاض العملة التونسية أمام العملات الأخرى، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي في الدولة الشقيقة "صعب جدا".





وأضاف أن تونس حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار، لافتا إلى أن أسعار الوقود ارتفعت أكثر من 4 مرات هناك.





ونوه إلى أن معدلات السياحة في تونس انخفضت نتيجة العمليات الإرهابية، موضحا أن اليوم شهد قتل سائح فرنسي طعنا أثناء تواجده في إحدى المدن السياحية التونسية.





وتابع الإعلامي "المعهد التونسي للدراسات أكد في دراسة سابق له أن هناك أن هناك انخفاض في مستوى معيشة الفرد في بلاده بنسبة 40%".





الجدير بالذكر أن أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بنسبة 76.9 بالمئة.



