بنك ناصر الاجتماعي: قمنا بتمويل 117 ألف مشروع ضمن مبادرة "مستورة"

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي بدأ خطة تطوير في جميع فروعه، لافتًا إلى أنه يوجد خطة شاملة لتطوير جميع فروع البنك على مستوى الجمهورية.





وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير 93 فرع مملوكين للبنك، متابعًا: "نعتبر أنفسنا من أكثر البنوك التي لديها عدد كبير من العملاء".





وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن البنك نظم دورات تدريبية مكثفة للعاملين للارتقاء بالمستوى، لافتًا إلى أن هيكلة الفروع تشمل البنية التحتية والتوسع في الشمول المالي والخدمات الرقمية.





وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: "نعد البنك الأول الأول في المنطقة، ونقوم وفق مسئولياتنا بصرف النفقات للمستحقين"، موضحًا أنه يتم تخصيص 40 مليون جنيه شهريًا لسداد النفقة من البنك لمستحقيها، وأنه يوجد 300 ألف مستحق نفقة شهرية حتى الآن.



