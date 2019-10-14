على هامش منتدى "صناعة الترفيه" بالرياض.. جاكي شان: أرغب في تصوير فيلم أكشن بالسعودية (فيديو)
أعرب النجم العالمي ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان، عن رغبته في تصوير فيلم داخل
أراضي المملكة العربية السعودية.
وقال "شان"، خلال كلمة ألقاها
على هامش تكريمه مع نجوم من مصر والعالم العربي ومن دول العالم المختلفة في حفل جوائز
صناع الترفيه في منتدى صناعة الترفيه بموسم الرياض: " هذه أول مرة لي في السعودية..
بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات
و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".
وأضاف: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة
طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".
موعد الفيلم الجديد لجاكي شان بالمملكة
أوضح جاكي شان أنه قد يأتي إلى السعودية
في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه
الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبيرين شهدتهما المملكة.
وأضاف أنه يقدم أفلام الأكشن الكوميدية، لأنه يحب نشر المحبة، كما أن الرسالة التي يقدمها هي الحب للوطن والأهل والعالم، موجهًا الشكر لكل المعجبين حول العالم لدعمهم إنتاج أفلام الأكشن.
تكريم فنانين عالميين بمنتدى Joy Forum19
كرم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا
المجال.
وصل إلى المنتدى في الرياض كلّ من جاكي
شان، وجان كلود فان دام، ونجم فيلم "أكوامان" جايسون موموا، فضلاً عن شاه
روخ خان، المعروف في الهند بملك بوليوود. والتُقطت للأربعة صور تُظهرهم سعداء في فندق
"ريتز كارلتون"، مُنظِّم منتدى صناعة الترفيه الذي يستمر ليومين، فيما ظهر
فان دام في صورة مرحة وهو يتظاهر بتوجيه ركلة للمخرج السعودي عبد العزيز المزيني.
تكريم النجم شاروخان بالمملكة
وصل النجم الهندى شاروخان، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية ، في زيارة تستغرق يومين إذ يتم تكريمه في حفل توزيع
جوائز صناع الترفيه على هامش فعاليات موسم الرياض الذي انطلقت في 11 من أكتوبر الجاري
ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
نشر النجم الهندي شاروخان ، صورة تجمعه بالفنانين
العالميين جاكي شان، وفان دام ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام
، وعلق شاروخان على الصورة ، قائلا: "سعيد بلقاء أبطالي".
وتأتي زيارة شاروخان للسعودية للمشاركة في الحفل الذي تنظمه المملكة ضمن أجندة منتدى ومعرض صناعة الترفيه الذي تستضيفه العاصمة الرياض على مداري يومي 13-14 أكتوبر الجاري.
انطلقت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 ، أمس الأحد، في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه
على المستوى العالمي.
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