خالد أبو بكر: أمين الجامعة العربية "موظف".. لا تنتظروا منه شيئا
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:20 م
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن تركيا تحتل سوريا على مرأى ومسمع من العالم، مضيفا أن الشعب السوري "قليل الحيلة" أمام ما يتعرضون له، مضيفًا: "كان لدينا دولة عربة اسمها سوريا، وجيش عربي اسمه الجيش السوري.. كله راح".
وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن ما تفعله القوات التركية بحق السوريين يعد جريمة حرب، معتبرا أن ما تفعله تركيا وصمة عار على المجتمع الدولي، منوهًا بأن الجامعة العربية ليس لديها جيش، ولا تنتظروا من الجامعة العربية أن تأتي بجديد، معلقا: "أحمد أبو الغيط موظف، ولا تنتظروا منه شيئا".
وأضاف أن الحكومات العربية تستمد قوتها من شعوبها، متابعا: "إحنا في 2019 ولسه بنقول للمواطن العربي مترميش زبالة في الشارع، ومتسرقش كهرباء.. فمتحملوش الجامعة العربية أكثر من طاقتها"، منوها بأن هناك مظاهرات حاشدة في عواصم عالمية احتجاجا على جرائم أردوغان في حق السوريين.
ولفت إلى أن كل العالم أدان العدوان التركي على سوريا، عدا قطر نظرًا لوجود مصالح مشتركة بينهم، منوها بأن الواقع الذي نعيشة يتطلب وجود قوة تحمي كل دولة، مثمنا قرار القيادة المصرية بتطوير منظومة تسليح الجيش المصري.
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