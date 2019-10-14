محافظ الدقهلية: 8230 فرصة عمل متنوعة في 87 شركة بالقطاع الخاص

مياه الدقهلية تعلن عن فرص عمل





أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (ميت سلسيل - المطرية - المنزلة - شربين - بلقاس).

أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء).

أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

ألا يزيد السن في 1 1 2020 عن 30 عامًا.

والتسجيل:



أخصائي خدمة عملاء ثالث



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث

وذلك طبقا للشروط الآتية:



أن يكوم المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها.

ألا يزيد السن في 1 1 2020 عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة.

أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة التجاريين.

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا بالنسبة للذكور.





عامل حفر وتسليك وتطهير



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة عامل حفر وتسليك وتطهير

وذلك طبقا للشروط الآتية:



أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (منية النصر - طلخا - نبروه - تمي الأمديد - المنزلة - الجمالية).

أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

ألا يزيد السن في 1 1 2020 عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة (محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية فقط).

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفي منها كونه الابن الوحيد فقط (يتعين في حالة الإعفاء تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بما يفيد عدم حصوله على أي مؤهلات أعلى من المؤهل المطلوب بالمسابقة).





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن توفير 8230 فرصة عمل متنوعة بالقطاع الخاص لكافة المؤهلات والتخصصات الفنية وغير الفنية من خلال 87 شركة،وأضاف أنه يوجد أيضًا فرص عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة 5%.وأوضح شاروبيم أنه سيتم اقامة الملتقى التوظيفي بالدقهلية بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ومسئولي مبادرة اشتغل فني بالصالة المغطاة باستاد المنصورة يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري ليختار الشباب الراغبين فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم بالقطاع الخاص من بين الوظائف المعروضة.وشدد محافظ الدقهلية على الشباب بضرورة المشاركة في الملتقى التوظيفي الذي يفتح لهم آفاق واسعة لاختيار وظيفته المناسبة بالقطاع الخاص في أفضل وأرقى الشركات ويتيح له حرية المقارنة بين الوظائف المختلفة.ومن جانبه قال أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بانه سيتم تسليم شهادات أمان لعدد 200 عامل من العمالة غير المنتظمة،وتسليم شهادات نهاية الدورة التدريبية للأعمال الصحية ل15 عامل من خريجي وحدة التدريب المتنقلة بشها.وعلي صعيد اخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة فني رابع، وذلك طبقا للشروط الآتية: