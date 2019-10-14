"هدية للعاهل السعودي..وتوقيع 20 اتفاقية".. تفاصيل زيارة بوتين للسعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أقيمت مراسم استقبال رسمية، وهبطت طائرة الرئيس الروسي، فى مطار الملك خالد بن عبدالعزيز بالعاصمة "الرياض"، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبا بالضيف الكبير، وسيتناول اللقاء بين الجانبين آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية، وفق أوشاكوف.

وزار الرئيس الروسي السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017 حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.

هدية بوتين للعاهل السعودي

وفي بداية زيارته، أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أحد أندر صقور العالم على الإطلاق، للعاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ،أن الهدية النادرة عبارة عن طائر يحمل اسم "ألفا"، وهو من فصيلة "الصقور الحمراء " النادرة المتواجدة في "كاماتشاتكا" - أحد أقاليم روسيا الاتحادية - مشيرة إلى أن الطائر حمل سابقا اسم "نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.

قمة ثنائية بين سلمان والرئس الروسي

ثم عقدت قمة بين الملك سلمان والرئيس الروسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية، وشملت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية

وأكد الملك سلمان أن زيارة الرئيس الروسي، فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفاً:"نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

وحينها شدد بوتين على أهمية التنسيق السعودي الروسي لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط، معرباً عن سعادته البالغة بزيارة المملكة العربية السعودية، قائلا:" فخور بزيارة السعودية مجددا"، مشددا على أن التنسيق الروسى السعودى مهم لتأمين الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وذكر بوتين خلال قمة تجمعه بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم فى الرياض، إن روسيا تولى اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاما، كاشفا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بمعدل 15 % العام الماضي.

المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة

وتابع بوتين:"المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة. كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعبا ليس إقليميا فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضا، فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية".

20 اتفاقية مع روسيا

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات وفقا لما نشره موقع " العربية .نت "

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى فى المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وأبرز هذه الاتفاقيات والمذكرات التفاهم:

*ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقعه من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

*مراسم تبادل الاتفاقيات بين حكومتي البلدين ( اتفاقيات ومذكرات تفاهم): إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا لتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.

*إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى.

*بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة.

*مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

هاشتاج بوتين في الرياض

وتصدر اليوم هاشتاج "بوتين في الرياض"، قائمة الأكثر تداولا في السعودية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ترحيبا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته العاصمة.

وغرد مرتادو "تويتر" عبر الهاشتاج بصور وعبارات تصف الرئيس الروسي وخادم الحرمين، حيث كتب عمر ديالو أسياد الجليد في حضرة أسياد الصحراء، فيما علق الهمام بن حارثة: "قائد اكبر دولة في الكورة الارضية، يصافح قائد الكورة الارضية وعرابه".

وقال فهد الخالدي: "زيارة بوتين للسعودية مهب غريبة بحكم قوة العلاقات بيننا وقبل أعوام كان في تبادل للزيارات بين البلدين هذا يثبت للجميع أنه بالرغم من قلة الزيارات إلا أن العلاقات المتبادلة تحلق عاليا وبشكل قوي"، فيما كتبت خيرية الدخيل: "حياك يابوتين حياك.اهلًا بك ف السعودية العظمى".