عضو بـ"الشورى" يطالب بإعادة العلاوة السنوية للمعلمين

طالب عضو مجلس الشورى صالح الحميدي، بدراسة إعادة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وعدم ربطها بالرخصة، على أن تكون الرخصة عند التعيين للمرة الأولى.

وناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان.

وطالبت اللجنة الوزارة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين-بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي باحتياجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية.

كما طالبت اللجنة، الوزارة، بالاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي.

ودعت اللجنة، الوزارة، إلى دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم.

وطالبت اللجنة، الوزارة، بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي ابرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

وأهابت اللجنة، الوزارة، بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والاشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الاشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.