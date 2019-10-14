"أبو العينين" يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار

أكد محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن إنشاء مناطق صناعية متخصصة والتحول للتخصص الإنتاجى على مستوى المحافظات من شأنه أن يخفض البطالة بالمحافظات إلى صفر، وضرب المثل بمدينة الأثاث بدمياط، مطالبا بإنشاء مدينة صناعية متخصصة للبتروكيماويات وللسيارات وللصناعات الغذائية وغيرها من التخصصات القطاعية.

وأضاف أبو العينين، خلال اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، أن الصناعة وقع عليها ظلم كبير ادى الى انهيار مؤسسات كبيرة على الرغم من انها قاطرة النمو، مطالبا بضرورة النظر الي الصناعة لنصبح دولة منافسة فى الأسواق الخارجية بمنتجاتنا المحلية ، من خلال الأفكار غير التقليدية.

وطالب أبو العينين ، بنشر فلسفة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فى كل القوانين لتحسين المناخ الاستثمارى فى السوق المصرى ككل كقانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس كالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تتمتع بالعديد من المزايا ووحدة جهة الادارة.

وقال أبو العينين، إنه يجب دراسة المؤشرات الاقتصادية من سعر الطاقة والغاز والكهرباء والأراضي لنعرف أين نحن من الاستثمار والنجاح العالمى ونصلح ما يمكن اصلاحة، خاصة وأن مصر أصبحت على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وأضاف أن هناك فرقا بين السياسات والتشريعات عند بناء الدولة، فمصر لابد أن تكون متقدمة ومفتاح هذا التقدم الاستثمار والتصنيع، والإنتاج ، لافتا إلى أن المستثمر هو بوابة التقدم.

وأشار أبو العينين، إلى أننا حققنا إعجازا خلال سنوات قليلة، والمؤسسات الدولية العالمية تشهد بذلك، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على الإصلاحات الاقتصادية التى تمت من توافر للأراضي بمساحات كبيرة، وانخفاض معدلات البطالة. وقال إن رئاسة إبراهيم العربى لاتحاد الغرف التجارية تعتبر مكسبا للاتحاد خاصة خلال الفترة الحالية والتى تعتبر فترة النهوض، التى يتحدث عنها العالم كله بأن مصر هى رائدة الدول العربية فى الاستثمار والاقتصاد.

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وأوضح أبو العينين، أن الفترة المقبلة لا بد أن يكون المناخ الاستثمارى فى مصر أفضل مناخ بالمنطقة ولا بد من أن نفكر فى طرح فكر المناخ الإنتاجي، لافتا إلى وجود إصلاحات اقتصادية تمت إلا أن هناك تحديات علينا إزالتها، ويتم حاليا بالتدريج.