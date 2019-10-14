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إسقاط 18 طائرة إسرائيلية.. هشام الحلبي يحكي تفاصيل معركة المنصورة الجوية 73 (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:11 م
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إسقاط 18 طائرة إسرائيلية.. هشام الحلبي يحكي تفاصيل معركة المنصورة الجوية 73 (فيديو)
هشام الحلبي
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داليا الحسين
 
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روى اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، تفاصيل معركة المنصورة أثناء حرب أكتوبر 1973؛ التي نتج عنها إسقاط 18 طائرة إسرائيلية والتي استغرقت 53 دقيقة، مشيرا إلى أن المعركة تمثل يوما فارقا في الحرب وفي تاريخ القوات الجوية

وأوضح "الحلبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه، كان هناك مخطط إسرائيلي لـ تدمير القوات الجوية على الأرض لتحارب القوات البرية والبحرية والقوات المسلحة بدون غطاء جوي طوال فترة الحرب؛ حتى تحقق أكثر خسائر ممكنة فضلًا عن عدم وصولها لأهدافها المطلبوبى

ونوه بأن إسرائيل دخلت معركة المنصورة بحوالي 120 طائرة على موجات، في سعي منها لتدمير القوات الجوية المصرية، مضيفًا: "طائرات إسرائيل آنذاك كانت طائرات الجيل الثالث وأداؤها مرتفع ولكن الطائرات المصرية كانت طائرات الجيل الثاني ومداها كان قصيرا على عكس طائرات إسرائيل، وعلى الرغم من فارق الإمكانات نجحت الطائرات المصرية من إحباط محاولة إسرائيل في تدمير القوات الجوية والطائرات الحربية".

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: "60 طائرة مصرية فقط استطاعت صد الطائرات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التحديات التي مرت بها بلادنا أثناء الحرب كانت ضخمة، معقبًا: "لو قمنا بمقارنتها مع التحديات التي نواجهها حاليا لا يمكن مقارنتهم ببعض".
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