حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن إضافة التابع في البرنامج

رد برنامج حساب المواطن السعودي، على استفسار مستفيد رُزق بمولود جديد ويريد إضافته كتابع في البرنامج للاستفادة من مبلغ الدعم.





وقال حساب المواطن ردًا على استفسار المستفيد: "إنه لابد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانه إضافته عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين - إضافة التابع - ثم الضغط على أيقونة حفظ)".





وكان برنامج حساب المواطن أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.





يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.





وقال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن: "إن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين".

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







