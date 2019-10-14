باستثمارات 5 مليار جنيه.. "ايوان" تطلق مشروع جديد بالعين السخنة

عقدت شركة إيوان للتطوير العقاري مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أيقونتها العقارية الجديدة مشروع "ماجادا" أول مجتمع سكنى متكامل صديق للبيئة على مساحة 101 فدان بالعين السخنة ، يتم تنفيذه بأحدث أساليب البناء التي تراعي الجوانب الصحية في تصميمات الأبنية السكنية، والتي توفر بيئة داخلية وخارجية تلائم كافة احتياجات الإنسان، بتكلفة استثمارية تصل الى 5 مليار جنيه، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وتُسلم المرحلة الاولى فى 2024.





من جانبه أكد المهندس وليد مختار، العضو المنتدب للشركة أن "ماجادا" يعد نقطة تحول كبيرة في صناعة التطوير والاستثمار العقاري ستغير مفاهيم البناء وتنقلها إلى أفاق مستقبلية أكثر رحابة لم تكن موجودة فى مصر من قبل.









واضاف أن الشركة كانت عنواناً للتميز على مدار أكثر من 17 عاما ، نجحت خلالها أن تحتل مكانة متقدمة فى السوق العقاري المصري سواء من حيث مستوى المشروعات العقارية التى تنفذها بأعلى معايير الدقة والحرفية أو من ناحية تفضيل المستهلكين لمنتجاتها العقارية ، وهو ما دفعنا للتفكير بشكل أعمق فى تقديم "ماجادا" وهو منتج عقاري جديد يلبي كافة الاحتياجات ويرضى مختلف الاذواق ، وفى نفس الوقت يحقق رغبة الباحثين عن التميز والاسترخاء والحياة الصحية البسيطة، بحيث يصبح فى النهاية (First Home) وليس(Second Home) خاصة بعد تأكُدنا من تفضيل المستهلكين لمثل هذه المشروعات وسعيهم إلى تغيير أنماط حياتهم إلى الأنماط الصحية الهادئة، لذلك كنا حريصين على أن يوفر الموقع الجغرافي للمشروع كل هذه الميزات.





وأوضح مختار أن "ماجادا" يقع فى واحدة من أفضل المناطق الجغرافية على ساحل البحر الأحمر بمنطقة جبل الجلالة الساحرة بشاطئ خاص يصل 600 متر وواجهة امامية للمشروع تمتد إلى 1 كيلو متر، مشيرا الى ان المشروع يرتبط بشبكة من الطرق المؤدية لأكثر الوجهات الحيوية حيث يبتعد عن العاصمة الإدارية بــ 118 كم و126 كم من التجمع الخامس و30 كم من ميناء العين السخنة و3.3 كم من مارينا اليخوت بالجلالة و10 كم من مدينة الجلالة الجديدة و46 كم من طريق الزعفرانة. مشيرا إلى أن "ماجادا" مستوحاة من كلمة ماجاداّ، وتعني في اللغة العربية المجد.





وأشار وليد الى أن "ماجادا" يوفر منتجع صحي متكامل ومركز لليوجا، ومناطق ترفيهية على أعلى مستوى، بالإضافة لمجموعة من أكبر المحال التجارية التي تعرض أشهر العلامات التجارية ، فضلا عن فروع لأكبر سلاسل المطاعم العالمية ومراكز اللياقة البدنية وممرات الجري ومركز للغوص وأخر تجاري يضم صيدلية وسوبر ماركت و(Boutique hotel وkids area) ومنطقة خضراء مفتوحة لجميع الأعمار، كما يضم "ماجادا" مجموعة من المراكز المتخصصة في أنشطة الحرف اليدوية والمراكز الثقافية ومراكز الاسترخاء وغيرها من المرافق التى تدعم أنماط الحياة الصحية.





وأوضح المهندس ايهاب مختار رئيس مجلس إدارة شركة"IDIA" للتصميمات المعمارية، أن مشروع "ماجادا"، يمثل تغيراً نوعياً فى المفهوم التقليدي للأبنية بحيث يمكنك أن تشعر وكأن الحياة تنبض أو تتنفس فيها، وهو مفهوم جديد في التصميمات الهندسية يعتمد على أنشاء المنازل بعناصر طبيعية تعزز الحياة الصحية عن طريق استخدام عناصر الهواء والضوء والألوان الفاتحة والزجاج وغيرها من العناصر الطبيعية لتختلط جميعها مع المناطق الخلابة المحيطة بـ "ماجادا" في سيمفونية رائعة تحقق في النهاية تجربة حياة فريدة.