إعلامي إخواني يكشف عن حالة الذل التي يعيشونها في الخارج (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:04 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لـ الإعلامي الإخواني الهارب سامي كمال الدين، وهو يتحدث عن حالة الذل التي يعيشونها في الخارج.
وتابع "كمال الدين"، خلال ظهوره بالفيديو،: "إحنا قاعدين برا بلدنا وشايفين الذل، مقدرش أحكي عن ظروفي، ومقدرش أحكي عن المعاناة إللي إحنا بنعانيها، بس أنا الحمد لله ظروفي أحسن من ناس كتير".
واستكمل: "أنا بشتغل في مجالات أخرى غير الصحافة والإعلام، ومن وأنا في مصر كنت بعمل كده، ولكن الحالة إللي إحنا عايشين فيها بؤس".
في سياق منفصل، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلم تابع للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة.
وأوضحت أن الجامعات المصرية بلا استثناء، لا زالت تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون ان يتم اتخاذ اى موقف تجاههم، لاسيما وان ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة، ولفتت إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ فانه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس اى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.
Advertisements
- الغيطي: هذه رسالة المستشار أحمد الزند لي (فيديو)
- "الأوقاف" ترحب بأساتذة الأزهر المشاركين في مدرسة المسجد الجامع الصيفية
- "برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة بشأن تصعيد قيادات إخوانية بالجامعات
- بعد عودتهم لمنطقة "روض السيدة".. الأهالي: "كنا عايشين في جحيم"
- تقرير.. كيف اخترقت أيديولوجيا الإخوان السعودية لتخريب وإفساد التعليم؟
- شقيق وعم الإعلامي الهارب عماد البحيري يتبرون منه: "متلون.. وأصابنا بالعار" (فيديو)
- برلمانية تشيد بقرار فصل المعلمين الإخوان وتطالب بتعميمه