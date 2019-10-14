إعلامي إخواني يكشف عن حالة الذل التي يعيشونها في الخارج (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو لـ الإعلامي الإخواني الهارب سامي كمال الدين، وهو يتحدث عن حالة الذل التي يعيشونها في الخارج.





وتابع "كمال الدين"، خلال ظهوره بالفيديو،: "إحنا قاعدين برا بلدنا وشايفين الذل، مقدرش أحكي عن ظروفي، ومقدرش أحكي عن المعاناة إللي إحنا بنعانيها، بس أنا الحمد لله ظروفي أحسن من ناس كتير".





واستكمل: "أنا بشتغل في مجالات أخرى غير الصحافة والإعلام، ومن وأنا في مصر كنت بعمل كده، ولكن الحالة إللي إحنا عايشين فيها بؤس".





في سياق منفصل، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التعليم الخاص بفصل 1070 معلم تابع للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة.



