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خبير استراتيجي: أردوغان مريض نفسي (فيديو)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:58 م
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خبير استراتيجي: أردوغان مريض نفسي (فيديو)
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور عاطف سعداوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العدوان التركي على شمال سوريا تتناسب مع شخصيته، مشيرا إلى أن "أردوغان"لا يعرف الرحمة سواء داخل أو خارج بلاده.

وأضاف "سعداوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الرئيس التركي أهان جيشه الذي يسميه الـ "محمدي" عندما حدثت المسرحية الهزلية عن انقلاب الجيش عليه.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن" اردوغان" يقتل الأكراد ويسمى عدوانه بـ "نبع السلام"، مضيفًا: "أردوغان يستخدم مصطلحات تتناقض تمًاما مع ما يقوم به من عدوان على سوريا ويتلاعب بالألفاظ".

ووصف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، "أردوغان"، بأنه شخص مريض نفسي؛ الذي يستخدم كافة الشعارات ويفعل عكسها.

الجدير بالذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، ذكرت أن العدوان التركي على شمال سوريا، الأكثر دموية حتى الآن، مشيرة إلى أن المشهد اتسم بالعنف والدموية، حيث تناثرت جثث قتلى الأكراد.

في حين، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الأحد، إن وحدات من الجيش السوري بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلادة "لمواجهة العدوان التركي".
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