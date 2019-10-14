YALLA شووت now مشاهدة مباراة مصر وبتسوانا بث مباشر YALLA shoot كورة لايف i7sry ماتش مصر NOW

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد بوتسوانا والتي تجمع الفريقان اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر أكتوبر على ملعب إستاد برج العرب في الاسكندرية وذلك في الولاية الأولى للمدير الفني حسام البدري والذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية ترضي جموع المشجعين المصريين .





يلا كورة أونلاين yalla kora online وكان البدري قبل المباراة قد أعلن فرد جديد إلى الجهاز الفني للفراعنة والذي من المنتظر أن يبدأ مسيرته اليوم الاثنين خلال المسعكر الحالي الذي أقيم على ملعب إستاد القاهرة الدولي إستعداداً للإستحقاقات القارية المقبلة .





يلا شوت بلس yalla shoot plus وقرر البدري إسناد مهمة الإعداد النفسي لشادي بركات من أجل الإستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها في مجال التنمية البشرية والإستعانة به لخلق دوافع لدى جميع اللاعبين وحالة الطاقة والروح الإيجابية في مجال الرياضة .





يلا شوت الجديد yalla shoot new وكان شادي بركات قد حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية قبل أن يتحول إلى مجال اللايف كوتشينج life coaching ويعد من أفضل المصريين في هذا المجال ويتوفر لديه الكثير من الشهادات والخبرات .





كل حصري kol 7asry وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الجديد للفراعنة أكد البدري أنه يجب على أي مدير فني منح الفرصة للوجوه الجديدة خلال الفترة الأولى مع المنتخب الوطني والتي تبدأ بمواجهة منتخب بوتسوانا حتى يصبح هؤلاء اللاعبين قاعدة يعتمد عليها في التصفيات .





كورة لايف kora live وتابع البدري تصريحاته أنه ينتظر تحديد اللاعبين المنتظر ضمهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة خاصةً أن بطولة الدوري المصري تعج بالكثير من اللاعبين أصحاب المهارة والموهبة ولجأ لبعض منهم خلال المعسكر الحالي من أجل القضاء على فكرة الإحتراف فقط .





كورة جول Kora goal ويضم معسكر المنتخب الحالي أربعة لاعبين محترفين خارج البلاد وهم أحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأخيراً أحمد خسن كوكا فيما إعتمد أجيري المدير الفني الأسبق للفراعنة وسلفه كوبر على عشرة لاعبين دون الإهتمام باللاعبين المحليين .





كورة سبورت Kora sport ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناة أون سبورت إتش دي على القمر الصناعي نايل سات .







