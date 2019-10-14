ننشر أسماء المتوفين في حادث احتراق سيارة بالشروق

لقي 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى الى حريق داخل السيارة على الفور.





وتبين أن المتوفين، طلاب في قسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية، وهم؛ عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى، عبد الله ايهاب حسنى معوض، الطالب أحمد رزق محمد رزق المدمس، وفيما قد نجا طالب رابع من الموت كان معهم بعدما ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها.

