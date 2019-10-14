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ننشر أسماء المتوفين في حادث احتراق سيارة بالشروق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:56 م
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ننشر أسماء المتوفين في حادث احتراق سيارة بالشروق
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محمود الجماس
 
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لقي 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى الى حريق داخل السيارة على الفور.

وتبين أن المتوفين، طلاب في قسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية، وهم؛ عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى، عبد الله ايهاب حسنى معوض، الطالب أحمد رزق محمد رزق المدمس، وفيما قد نجا طالب رابع من الموت كان معهم بعدما ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق، بجوار الجامعة البريطانية، وقد تمت السيطرة على الحريق، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.
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