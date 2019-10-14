اجتماع مع منسقي الأنشطة بكليات جامعة المنيا استعدادًا لمسابقة "أفضل جامعة مصرية"



وعلى جانب اخر فى إطار التعاون المشترك بين جامعة المنيا ووزارة الثقافة تستضيف الجامعة على مسرح مركز الفنون والآداب والمؤتمرات خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر العرض المسرحى "أمر تكليف" الذي تنظمه وزارة الثقافة - البيت الفنى للمسرح فى إطار خطتها التي تقيمها في جميع أنحاء الوطن بهدف إبراز دور الإبداع في تنمية وعى الإنسان وبناء المجتمع، والتأكيد علي أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.



وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا بأن استضافة الجامعة لهذا العمل الذي تنظمه وزارة الثقافة يأتى متزاما مع احتفالات جامعة المنيا بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومع رؤية الجامعة فى بناء شخصية متكاملة لطلابها على كافة المستويات العلمية والثقافية، والسعى لتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة والتسامح بين طلابها من خلال استضافة المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية والأعمال الفنية الهادفة التى تعرض وتناقش القضايا القومية والمجتمعية التى يمر بها الوطن.



وأوضح الدكتور أحمد سيد التلاوى مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بأن المركز يعمل بكامل طاقته لاستقبال العرض المسرحي، والتنسيق مع البيت الفنى للمسرح "المسرح الحديث " لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة هذا العمل المتميز، والذي يتناول عرضا لدور الدولة فى مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، ودعم الجنود المصريين والمواطنين بالمحافظات والمناطق الحدودية، مشيرًا أن العمل من انتاج المسرح الحديث بقيادة الفنان أشرف طلبة، وإخراج باسم قناوى وبطولة شريف العجمى وكريم الحسينى.



تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا وفي إطار استعدادات جامعة المنيا لخوض مسابقة أفضل جامعة مصرية، والاستعداد لاستقبال اللجنة العليا المشكلة لتقييم الجامعات المصرية، عقد الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية اجتماعًا موسعًا مع منسقي الأنشطة الطلابية من أعضاء هيئة التدريس بالكليات.وخلال الاجتماع ناقش الدكتور هاني العربي دور منسقي الأنشطة بالكليات في كيفية مساعدة الطلاب علي تنفيذ الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وخاصة بالأنشطة الإبداعية خارج الصندوق، وأهمية رعاية الطلاب المتفوقين والمتميزين، واكتشاف القيادات الطلابية، وكذلك في أهمية التصدي للشائعات وتوضيح الحقائق أمام الطلاب، إلى جانب دور منسقي الأنشطة في حل مشاكل الطلاب مع قيادات الكلية.والجدير بالذكر أن قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي قد أعلن عن مجموعة من معايير لتقييم الجامعات، تشمل: تنوع الأنشطة الطلابية وتمثيلها للقطاعات المختلفة، وكثافة اشتراك الطلاب في الأنشطة وكل نشاط منفرد، والاستمرارية خلال العام والمساحة الزمنية لتلك الأنشطة، ونسبة ما تم تحقيقه من خطة الأنشطة المعدة مسبقًا، وقدرة اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة على تدبير موارد إضافية لدعم النشاط، والاشتراك في الأنشطة لمركزية في المجالات المختلفة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد الأخرى في تنفيذ أنشطة مشتركة، ومشروعات خدمة المجتمع والبيئة، فضلا عن المبادرات الطلابية وريادة الأعمال وإعداد القادة، والمشاركات الدولية وتمثيل مصر في الخارج، والأنشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التميز في الأنشطة الابتكارية والاختراع.