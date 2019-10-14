الشباب والرياضة: ختام فعاليات برنامج سفراء "مشواري" بأسيوط وسوهاج (صور)

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات برنامج سفراء مشواري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF" وبدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، حيث استضافت محافظتي أسيوط وسوهاج فعاليات البرنامج خلال الفترة من 8 حتى 12 أكتوبر، وبحضور كل من منال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، منال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، والدكتور عمرو فاروق منسق عام المشروع.









تضمنت فعاليات برنامج سفراء "مشواري" عدد من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى بناء كوادر شابة تعمل على نشر الوعي والحفز على المشاركة المجتمعية بين اقرانهم، وتعزيز قدرات الشباب ليصبحوا رواد اجتماعيين قادرين على توليد مبادرات تخدم مجتمعهم والقرى التي يعيشون بها من المحافظات المستهدفة، كما قام مستفيدي البرنامج بإعداد مبادرات تخدم المجتمع على جميع المراحل العمرية للنشء والشباب.





كما استهدفت ورش العمل تعزيز دور النشء والشباب وحفز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم، والتي تم تنفيذها في إطار برنامج مشواري إحدى البرامج الرائدة التي تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات العمل ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزاره الشباب والرياضة ومنظمه الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف”.



