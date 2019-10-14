هل ينهي أحمد حسن كوكا صيامه التهديفي مع الفراعنة بعد 4 سنوات

يقود أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي هجوم منتخب مصر أمام منتخب بوتسوانا اليوم، في اللقاء الذي سيقام بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.









وكان أخر مرة سجل فيها أحمد حسن كوكا أهجاف مع منتخب مصر كان يوم 17 نوفمبر 2015 أمام منتخب تشاد في التصفيات الأولي المؤهلة لكأس العالم 2018 وسجل وقتها كوكا هدفين تحت قيادة المدير الفني السابق للفراعنة الأرجنتيني هيكتور كوبر.









ولدي كوكا 24 مباراة دولية منذ إنضمامه للمنتخب عام 2013 سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين ويعد ال 5 أهداف من بينهم ثلاث في مباريات ودية بواقع هدف أمام منتخب أوغندا عام 2013 وهدفين أمام زامبيا عام 2015، وصنع هدفين أمام المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون والذي سجله كهربا والهدف الثانى أمام آي سواتيتي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.









وجاء تشكيل مصر أمام بوتسواتا كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، عبدالله جمعه





خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم : أحمد حسن كوكا







