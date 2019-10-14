موعد مباراة مصر وبتسوانا اليوم 14/10/2019 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه منتخب مصر غريمه البتسواني، اليوم الإثنين والموافق 14/10/2019 ، في مباراة ودية هي الأولى لحسام البدري، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.





موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية :

تقام مباراة مصر وبتسوانا الودية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، و 8 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و 9 بتوقيت أبوظبي.





حكم مباراة مصر وبتسوانا الودية:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين كابتن إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر وبتسوانا، ويعاونه كلًا من أحمد حسام وسمير جمال ومعهم أحمد الغندور حكمًا رابعًا.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وبتسوانا الودية:

ستُذاع مباراة مصر وبتسوانا الودية عبر قناتي TIME SPORTS و ON SPORTS الرياضية.





التشكيل المتوقع لمباراة مصر وبتسوانا الودية:-

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بتسوانا الودية، ومن المتوقع أن يبدء التشكيل كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

