رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المدن الجامعية لمتابعة أعمال التطوير
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:32 م
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هشام إسماعيل
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تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، مدينة الطلاب بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة شئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على أعمال التطوير التى تتم داخل المدينة.
حيث حرص رئيس الجامعة بمشاهدة أخر ما تم من أعمال تجهيز الموقع الخاص بملعب الشطرنج والمسطحات الخضراء والبرجولات، وقد وجه الدكتور طارق راشد بسرعة الانتهاء من التجهيزات، وذلك حتى تكون الخدمات متاحة للطلاب فى أقرب وقت، مؤكدا على حرص أدارة الجامعة على توفير كافة الخدمات للطلاب داخل المدن الجامعية.
كما تفقد رئيس الجامعة المطعم الخاص بالمدينة، وذلك للوقوف على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للطلاب،رافق رئيس الجامعة فى جولته المهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة وفاء محمود آمين الجامعة المساعد لمقر الجامعة الجديدة واللواء عماد جودة مدير عام إدارة الأمن بالجامعة.
حيث حرص رئيس الجامعة بمشاهدة أخر ما تم من أعمال تجهيز الموقع الخاص بملعب الشطرنج والمسطحات الخضراء والبرجولات، وقد وجه الدكتور طارق راشد بسرعة الانتهاء من التجهيزات، وذلك حتى تكون الخدمات متاحة للطلاب فى أقرب وقت، مؤكدا على حرص أدارة الجامعة على توفير كافة الخدمات للطلاب داخل المدن الجامعية.
كما تفقد رئيس الجامعة المطعم الخاص بالمدينة، وذلك للوقوف على جودة المنتجات الغذائية المقدمة للطلاب،رافق رئيس الجامعة فى جولته المهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة وفاء محمود آمين الجامعة المساعد لمقر الجامعة الجديدة واللواء عماد جودة مدير عام إدارة الأمن بالجامعة.
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