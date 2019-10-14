عاجل.. مفاجآت مدوية بتشكيل منتخب مصر في أول مباراة لـ"حسام البدري"

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة الذي سيخوض به لقائه الأول ضد منتخب بتسوانا، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الأثنين إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق في نوفمبر القادم.





وجاء تشكيل مصر أمام بوتسواتا كالأتي :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، عبدالله جمعة





خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم : أحمد حسن كوكا





ويدخل حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي.





وإختار حسام البدري قائمته الأولي كل من :





حراسة المرمى : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام





خط الدفاع :ورجب بكار واحمد فتحي ومحمود علاء، أحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي





خط الوسط :وطارق حامد، وحمدي فتحي، محمد النني وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر، محمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم :حسام حسن وعمر السعيد، أحمد حسن كوكا





واستقر البدري علي الدفع بلاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر "حسين الشحات" ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح الذي سيغيب عن اللقاء، بسبب انه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي.





وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.





أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر .



