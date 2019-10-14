مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 | ننشر الأسئلة الأكثر شيوعا عن مسابقة المعلمين عبر رابط البوابة الإلكترونية للوظائف

مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، يشهد محرك بحث "جوجل" إقبالًا كبيرًا على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة من قِبل الراغبين بالعمل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 ، وننشر لكم اليوم الأسئلة الأكثر شيوعا عن مسابقة مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، لتعيين 120 ألف معلم، لسد عجز المعلمين في مصر بالتخصصات المختلفة:-





ما هي شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019؟

1- الحصول على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.





2- من يعملون الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد" لا تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم.





3- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.





4- على المتقدم في مسابقة المعلمين 2019/2020 أن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.





5- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان عدم استغلال النفوذ.





كيفية التقديم في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 ؟

مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019، التسجيل من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية التعليم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ). يمكن الآن للراغبين بالتقديم في





متى موعد انتهاء التقديم في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019؟

التقديم في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 بالبوابة الإلكترونية متاح بشكل دوري، ولا يوجد مدة محددة لاستكمال البيانات ورفع المستندات.





ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 ؟

1- صورة بطاقة الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم.

2- أصل المؤهل الدراسي.

3- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" والقيد العائلي جديد.

4- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

5- أما الإناث شهادة الانتهاء من الخدمة العامة.





ويجب على المتقدم رفع المستندات في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF/JPEG بحد أقصى 2MB للملف، مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.





ما هي مدة مدة العقود في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019؟

يتم تجديد العقود سنوية في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 لمدة 3 سنوات، وذلك دون أحقية الفائزين في المطالبة بالتعيين أو أي امتيازات مالية أخرى غير المعلنة في العقود التي سيتم توقيعها بين المعلم والمدرسة التي يعمل بها.





كيف يمكن تسديد الرسوم للتحقق من صحة البيانات والمستندات؟

بعد استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، سيتم ظهور رابط الدفع أضغط عليه وسيتم ظهور الاختيارات الآتية:

1- الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.





2- الدفع عن طريق خدمة فوري (لو دفعت من خلال فوري سيتم إرسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة).





هل يمكن تعديل بيانات الطلب؟

نعم، يمكن تعديل بيانات الطلب في أي وقت من خلال الضغط على مفتاح متابعة طلب الحالة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية، يمكنك إدخال الرقم القومي والرقم السري المرسل إليك أثناء إنشاء الحساب وسيتم فتح حسابك ومن خلاله تستطيع التعديل بأي من البيانات أو إضافة مستندات.





ما هي الرسوم المقررة؟

تقدر الرسوم المقررة لكل من للطالب 100 جنيه مصري، بينما المعلمين والإداريين والعاملين 195 جنيهًا، وللمتطوعين مجانًا.





لم أنتهي من تأدية الخدمة العامة/الخدمة العسكرية، هل يمكنني التسجيل؟

نعم، يمكنك التسجيل من خلال استخراج إفادة من الجهة التي تؤدي فيها الخدمة العامة / إدارة التجنيد ورفعها على البوابة لحين استكمال فترة الخدمة، وتحديث بياناتك في وقت لاحق.





ما هي الشهادات الدولية المؤهلة للوظائف في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019؟

بعض الوظائف تتطلب شهادات دولية للتقدم إليها، وللتعرف على الشهادات الدولية المؤهلة للوظائف عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





من هم المتطوعين للعمل في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 ؟

المتطوعون هم من يرغبون بالعمل في أيام محددة بالحصة بدون أجر داخل النطاق الجغرافي التابع لهم.





ما هي المدة الزمنية للانتهاء من تقديم أوراق الفائز في مسابقة التربية والتعليم اكتوبر 2019 ؟

سيتم منح الفائز مدة 3 أشهر لإنهاء أوراقه، وذلك الحصول على دورة "icdl teacher" من الجهة المعتمدة التي حددتها الوزارة.



