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عاجل.. تحديد موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:09 م
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عاجل.. تحديد موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك
رمضان صبحي
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كشف مصدر في الطاقم الطبي للنادي الأهلي موقف رمضان صبحي لاعب وسط الفريق من المشاركة في لقاء القمة المقبل أمام الزمالك يوم السبت بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري.


وتعرض رمضان صبحي لإجهاد في السمانة خلال مواجهة المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم أمس في لقاء ودي باستاد القاهرة استعداد لبطولة إفريقيا تحت 23 المؤهلة لأولمبياد طوكيو.


وقال المصدر إن رمضان صبحي لا يعاني من أي إصابة خلال مشاركته مع المنتخب كما تردد في الساعات الماضية وسيكون اللاعب جاهز للمشاركة في القمة بشكل رسمي ولا توجد شكوك حول تواجده في القمة.


واضاف المصدر: رمضان صبحي جاهز للمشاركة في القمة وهناك آمال كبيرة على اللاعب لحصد الانتصار رفقة بقية عناصر الفريق، كونه واحد من العناصر الاساسية داخل الفريق طوال الفترة الماضية.


ولعب رمضان صبحي دوراً كبيراً مع الأهلي في المباريات الماضية وكان حاسماً مع الشياطين الحمر في مباراة السوبر الماضية والتي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.


ولا يوجد بأن فايلر المدير الفني للأهلي سيعول على خدمات رمضان صبحي في التشكيلة الأساسية أمام الزمالك مع حسين الشحات ومحمد مجدي أفشه وجونيور أجايي في الخط الهجومي للفريق أمام الزمالك.


ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم السبت المقبل فى مسابقة الدورى، ويأمل المارد الأحمر فى تحقيق الفوز من أجل توسيع فارق النقاط مع الزمالك إلى 5 نقاط.

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