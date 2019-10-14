فوز كليتي الزراعة والآداب بمسابقة المعلومات الثقافية بجامعة القناة

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نظم مركز الدعم الأكاديمي بجامعة قمناة السويس مسابقه المعلومات الثقافية، تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، وذلك لتنميه الطلاب ثقافيا وسياسيا، بأشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومتابعه الدكتورة عواطف عيسي مدير مركز الدعم الأكاديمي وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



وأعلنت مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة فوز كليه الزراعة علي المركز الأول وكليه الآداب علي المركز الاول مقرر بمجموع درجات ٣٠ درجه وحصل كلاهما على الجائزة المالية الاولى وقدرها ١٥٠٠جنيه، وفازت بالمركز الثالث كليه طب الأسنان بمجموع ٢٩ درجه، وحصلت على جائزة قدرها ٦٠٠ جنية، إضافة إلى شهادات تقدير لجميع المشاركين.



وقالت الدكتورة عواطف عيسي مدير مركز الدعم الأكاديمي، انه سبق إعلان النتيجة فقرات شعرية وفنيه من الطلاب الموهوبين، لافتا أن المسابقة شارك بها ثلاث طلاب من كل كليه حيث يتفاوض كل فريق في حل عشره أسئلة متنوعة "ثقافيه،تاريخيه،سياسيه " وتابعت ان الكلية التى تزيد نسبه نجاحها عن ٦٠% يتم دخلوها المرحلة الثانية والتى تشمل مناظره بين كليتين يتم الإجابة على سؤالين شفويين أدار المرحلة اسامة مرسى مدير النادى الثقافى.



وتستمر التصفية وصولا للفائزين بالثلاث مراكز الاولي والفوز بالجوائز المالية، وقام بالتحكيم فى المسابقة الدكتورة سعيدة محمد حسن أستاذ تاريخ حديث ومعاصر بكلية الآداب، والدكتورة ايمان أحمد نور الدين مدرس التاريخ القديم بكلية الآداب، والدكتورة هناء شبيب أستاذ مساعد كليه التربية الرياضية.

