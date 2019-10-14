"إقبال كثيف وبوابة إلكترونية للتوظيف".. تعرف على شروط التقدم لمسابقة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيًا للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد احتياجات المدارس الحكومية، حيث أعلنت الوزارة أن 107 و729 متقدمًا، قد سجلوا على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل يوم الأربعاء الماضي.

شروط التقديم

بحسب الوزارة فإنه يجب توافر عدة شروط فيمن يريد شغل هذه الواظائف، كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو على مؤهل عالٍ بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف المعلمين).

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها (في حالة وظائف الإداريين والفنيين والعمال).

- يجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها.

- يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.

- يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

- يجب أن يكون المتقدم مسجلًا بالنقابة المنتسب إليها (غير ساري على المتطوعين).

- يجب ألا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة (تعيين أو تعاقد).

- يجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير ساري على المتطوعين).

التكليف بعد تحليل البيانات

الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قال إن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن مسابقة لتعيين المعلمين، وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة من جانب جميع المتقدمين على البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، وأضاف عمر في تصريحات له عبر "جروب أدعم الدكتور طارق شوقي عبر تطبيق "واتس آب"، أن البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، تسجل بيانات المتقدمين وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة.

وأوضح نائب وزير التعليم: "طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 أيّام، أصبحت مؤهلًا للعمل بعد استيفاء الشهادات المهارية، وبعد ذلك سيتم التكليف بالعمل، إما الآن أو خلال العام الحالي أو خلال الأعوام القادمة حتى 2022"، ولفت إلى أنه سيتم التعاقد مع المتقدم وفق قانون العمل، ومرتبه سيكون شاملًا التأمينات، ولن يقل عن راتب المعلمين الذين سبق التعاقد معهم في مسابقة العقود المؤقتة الماضية.

وأوضح عمر أن البوابة الالكترونية، مصممة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول أو الرفض أو التعليق، كما يحدث في السفارات عندما يرغب الشخص للسفر للخارج، كما سيتم مراجعه البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية جيدًا، وفي حالة وجود خطأ تتواصل البوابة الإلكترونية بالشخص لاطلاعه على الخطأ لتداركه، ومن ثم يصبح مؤهلًا لاستكمال مراحل التسجيل، وطالما سجل بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة، يصبح المتقدم مؤهلًا ومرشحًا للعمل.

كما سيتم تطبيق قواعد المفاضلة وفق الاحتياج، أي أنه لو كانت الادارة التعليمية تحتاج 20 مدرسًا للغة العربية حاليا، سيتم اختيارهم من البوابة بناءً على البيانات المسجلة، ولو لم يكن المتقدم ممن تم اختيارهم فهذا لا يعني أن الفرصة قد ضاعت عليه، بل أنه عند الاحتياج لمعلمين جدد سيتم التواصل معه لأن الإدارة التعليمية ستحتاج مجموعات أخرى، ولكن ذلك قد يحدث بعد 6 أشهر.

إقبال كثيف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 107729 شخصًا سجلوا بياناتهم على البوابة الاليكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضي، وأن طلبات التسجيل للتأهيل لوظيفة بلغت 106817 طلبًا مقدمًا على البوابة الإلكترونية، فيما بلغت طلبات الرغبة في التطوع 912 طلبًا حتى الآن.

كما بلغ عدد من سجل من العاملين بالفعل 3806 طلبًا، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103438 طلبًا على البوابة الإلكترونية، ووصلت أعداد طلبات الذكور المسجلين لبياناتهم 35474 طلبًا فيما بلغت عدد طلبات الإناث 72255 طلبًا، كما وصل عدد شباب الخريجين الذين سجلوا بياناتهم 107244 شابًا/فتاة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بياناتهم 485 طالبًا/طالبة.