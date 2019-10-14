إعلامي رياضي يفتح النار على "حمد الله": ترك التهديف وتفرغ للتمثيل

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تحدث الإعلامي والناقد الرياضي عماد الصائغ، عن تراجع مستوى فريق النصر خلال الموسم الجاري بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وأسباب تواجده في المركز الثامن بترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما كان حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي.



وقال عماد الصائغ في تصريحات تليفزيونية: "السبب الأول يرجع إلى عدم التعاقد مع صفقات جديدة لتكوم داعمة في بعض المراكز، إلى جانب تراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين".



وأوضح: "تراجع مستوى المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله بشكل كبير، وأصبح يقدم أقل من 10 بالمائة من مستواه خلال الموسم الماضي".



وأضاف: "حمدالله تفرغ للتمثيل وترك التهديف؛ مما أضاع على النصر فرص كثيرة".



يذكر أن المستوى التهديفي لحمد الله، قد تراجع بشكل ملحوظ هذا الموسم، بعد تألقه الكبير العام الماضي؛ وتصدره ترتيب هدافي الدوري برصيد 34 هدفا، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.



وسجل الموسم الرياضي الجديد رقماً سلبياً لحمد الله؛ حيث شارك في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما أدى إلى تراجع نتائج النصر هذا الموسم بشكل كبير.



كما يعد حمد الله أكثر اللاعبين إهداراً للفرص هذا الموسم؛ حيث أهدر خمس فرص للتسجيل منذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويأتي بالمرتبة الثانية كارلوس أندريا، لاعب العدالة، ونيكاتي، لاعب الوحدة، والذان أهدرا أربعة فرصة مع فرقهما هذا الموسم.



وعلى المستوى الدولي لم ينضم حمد الله إلى قائمة منتخب المغرب منذ مغادرته لمعسكر المنتخب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.