مصرع فني كهرباء صعقًا بالكهرباء في الغربية

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لقى فني في كهرباء قطور بمحافظة الغربية، مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله في إصلاح أحد الأعطال بمنطقة مضرب أرز قطور.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي بوصول "متولى الخولي فني بإدارة كهرباء قطور"، جثة هامدة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنها.



وتبين من التحريات، أن العامل كان يقوم بعمل صيانة إصلاح أعطال كهرباء في منطقة مضرب الأرز، بقطور، وتعرض الى صعقا كهرباء من أحد أكشاك الكهرباء، ما أسفر عن مصرعه في الحال.