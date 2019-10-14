أشرف عبدالباقي مع شاروخان وچاكي شان وڤان دام (صور)

نشر الفنان أشرف عبدالباقي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور جديدة تجمعه بكل من النجوم شاروخان، وڤان دام، والفنان بيؤمي فؤاد.

وعلق الفنان أشرف عبدالباقي، مداعبا جمهوره قائلا: "چاكي شان شاروخان ڤان دام بومي بان".

ورد عليه الفنان بيومي فؤاد قائلا :"حبيبي يا أشرفان".

كما علق الفنان مصطفي بسيط قائلا:" هو احلي حاجه في الخبر بيومي فؤاد تحس انه عندهم بيومي فؤاد الاجنبي بتاعهم".

وأضاف الفنان سليمان عيد قائلا: "ومعاهم كمان سلو مان موسم الشيخ زايد 6 اكتوبر".

كما تفاعل عدد كبير من جمهور الفنان أشرف عبدالباقي قائلا :"سبحان الله انتم دايما عندكم احساس انهم احسن منكم بتجرو تتصورو معاهم وهم عادي بيعتبركم معجبين"؛ فرد عليه أشرف عبدالباقي قائلا:"مين الي عندهم احساس بكده أنت خيالك بيهيألك".

يذكر بان الصور تم التقاطها في الرياض بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي حضره عبد كبير من الفنانين كلا من رجاء الجداوي، شيكو، عمرو دياب، حماقي، نوال الزغبي ، ونجوى كرم، وعاصي الحلاني، وملحم زين، وديانا حداد، ونانسي عجرم، بالإضافة إلى مشاركة كل من الفنان وليد توفيق، والفنان راغب علامة .

إلى جانب حضور نخبة من كبار المطربين على مستوى العالم العربي، مثل كاظم الساهر، ووليد الشامي، وصابر الرباعي، وأصالة.

جدير بالذكر أن لمحبي الموسيقى الغربية فرصة لحضور أهم نجوم الغناء العالميين بي تي إس إذ ستحيي الفرقة لموسيقى البوب الكورية حفلها الغنائي الأول في السعودية.

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي، يقوم حاليا بعرض موسمه السابع والأخير من "مسرح مصر"، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي يستمر في عروض "مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي" علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة والذى يقوم عبدالباقى بإخراجها وإنتاجها بطولة مجموعة كبيره من الشباب ترجمة

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.