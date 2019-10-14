"فقرة سياحية في أجواء القاهرة" ضمن احتفال "الدستورية العليا" بذكرى إنشاء القضاء الدستوري
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:00 م
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هدير حمزة
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قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، إن ضيوف المحكمة سيحظون بفقرة سياحية في أجواء القاهرة المميزة والتعرف على الحضارة المصرية بشكل أعمق.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد أن المحكمة اهتمت بتوفير جميع الموارد الخاصة بضيوفها وكذلك سبل الانتقالات والمواصلات.
وأشاد "بوليس"، بأن المحكمة تتطلع إلى توثيق التعاون مع نبض الجماهير عن طريق وسائل الإعلام باعتبارها مرآة المجتمع، وأن للإعلام سلطة مكفولة نص عليها الدستور ومنحها الكثير من السلطات وأحد الأدوات الهامة في توجيه الرأي العام وإعلاء من المحكمة بفكرة الشفافية.
وأكد أن المحكمة اهتمت بتوفير جميع الموارد الخاصة بضيوفها وكذلك سبل الانتقالات والمواصلات.
وأشاد "بوليس"، بأن المحكمة تتطلع إلى توثيق التعاون مع نبض الجماهير عن طريق وسائل الإعلام باعتبارها مرآة المجتمع، وأن للإعلام سلطة مكفولة نص عليها الدستور ومنحها الكثير من السلطات وأحد الأدوات الهامة في توجيه الرأي العام وإعلاء من المحكمة بفكرة الشفافية.
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