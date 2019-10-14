ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"فقرة سياحية في أجواء القاهرة" ضمن احتفال "الدستورية العليا" بذكرى إنشاء القضاء الدستوري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:00 م
Advertisements
فقرة سياحية في أجواء القاهرة ضمن احتفال الدستورية العليا بذكرى إنشاء القضاء الدستوري
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدير حمزة
 
Advertisements
قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار بوليس فهمي، إن ضيوف المحكمة سيحظون بفقرة سياحية في أجواء القاهرة المميزة والتعرف على الحضارة المصرية بشكل أعمق.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن المحكمة اهتمت بتوفير جميع الموارد الخاصة بضيوفها وكذلك سبل الانتقالات والمواصلات.

وأشاد "بوليس"، بأن المحكمة تتطلع إلى توثيق التعاون مع نبض الجماهير عن طريق وسائل الإعلام باعتبارها مرآة المجتمع، وأن للإعلام سلطة مكفولة نص عليها الدستور ومنحها الكثير من السلطات وأحد الأدوات الهامة في توجيه الرأي العام وإعلاء من المحكمة بفكرة الشفافية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status