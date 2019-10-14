"معاقة ذهنيا".. انتداب "الطب الشرعي" في هتك عرض فتاة على يد سائق بمنشأة القناطر



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا، بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تأكد المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب الواقعة، واعتقاده أنها لن تبلغ أي شخص بما حدث بسبب إعاقتها الذهنية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي في واقعة هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة على أيدي سائق "توك توك"، بمنشأة القناطر بشمال أكتوبر، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكتابة تقرير واف، وذلك للتأكد من صحة الواقعة من عدمها.