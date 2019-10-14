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تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
عروض كارفور اكتوبر 2019
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عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
 قدمت سلاسل محلات اولاد رجب الكثير من العروض والتخفيضات خلال شهر اكتوبر الجارى والتى لاقت اقبال الكثير من المستهلكين نظرا  لتنوعها واسعارها المنخفضة مقارنة بغيرها من السلال التجارية وننشر فيما يلي كتالوج عروض اولاد رجب اكتوبر 2019، وتبدأ عروض أولاد رجب خلال الشهر الحالى من 10 أكتوبر وتنتهى في 24 أكتوبر الجارى وجاءت كما يلي:

تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019

عروض اولاد رجب على الاسماك واللحوم 
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.



تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
تعرف على أقوى عروض اولاد رجب اكتوبر 2019
عروض اولاد رجب على الأجبان المحلية والمستوردة
تضمنت تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع). 


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