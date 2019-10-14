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"مرعي": المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في دستورية التشريعات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:49 م
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مرعي: المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في دستورية التشريعات
أرشيفية
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هدير حمزة
 
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عرض المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالمحكمة، اليوم، تاريخ المحكمة الدستورية قائلا: "المحكمة الدستورية العليا تمارس مهمة الرقابة على دستورية التشريعات وتشمل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح بصرف النظر عن صادرها".

وتابع أن للمحكمة الدستورية العليا وحدها القول الفصل في دستورية التشريعات وامتنعت المحاكم الأخرى عن التدخل في هذا الأمر، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى المصريين فضلا عن دورها المتنامي الذي تجاوز النطاق الإقليمي وعبر الحدود الدولية.

وأكد على أن للمحكمة الحق في الرقابة على التشريعات مستبعدا بذلك الأفكار التي تطرق على البرلمان في صورة قوانين.
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