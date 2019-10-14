إشعال الكلاسيكو: ريال مدريد يعزز الأمن عقب حكم المحكمة

قضت المحكمة العليا في إسبانيا يوم الاثنين بأن تسعة من قادة كتالونيا الذين يقفون وراء الاستفتاء في أكتوبر عام 2017 يجب أن يواجهوا عقوبات بالسجن تتراوح بين تسع سنوات و 13 عامًا ، وستكون المباراة الأولى التي سيلعبها برشلونة في كامب نو في أعقاب هذا الحكم ، بحيث يحدث أن يكون كلاسيكو ضد ريال مدريد.





كانت هناك مظاهرات مختلفة لدعم الزعماء الانفصاليين المسجونين في معسكر نو على مدى العامين الماضيين ، كما أصدر برشلونة بيانًا يوم الاثنين ينتقد فيه أحكام السجن.





ومن المتوقع أن يتم استخدام مباراة الكلاسيكو من قبل البعض كأداة للاحتجاج ، حيث ستكون المباراة القادمة على أرض الوطن وأيضًا مع مشاهدة العالم بأسره.





يعتقد مدراء نادي ريال مدريد الذين امتنعوا عن الإدلاء بأي بيانات أو إيماءات سياسية - أنه يتعين على النادي تعزيز أمنهم حتى أكثر من المستوى العالي المعتاد من الأمان الذي يتمتعون به لهذه الأنواع من المباريات.





إحدى المشكلات التي يواجهها المرينجي هي حقيقة أن انطلاق المباراة في وقت مبكريعني أن الفريق سيحتاج إلى البقاء طوال الليل في العاصمة الكاتالونية وسيصل مساء يوم الجمعة.





ويأمل مدراء ريال مدريد العلاقة المؤسسية بين الناديين الآن محترمة أن ينتقل الجميع بشكل طبيعي بعيدا عما يمكن أن يحدث في المدرجات أو في ضواحي الملعب.





ويجب عليهم دفع 165 يورو لمشاهدة المباراة في الدرجة الرابعة وتحيط بها أقصى درجات الأمان.