محافظ الفيوم: زيارة وزيرة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

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أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أن زيارة وزيرة البيئة تأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات محافظة الفيوم، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنظافة العامة وتحسين البيئة وتنمية المحميات، وكذلك إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة البحيرات إلى سابق عهدها، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة.



وأشار الى انه تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والزراعة والرى والإسكان وعدد من الجهات ذات الصلة، لمتابعة هذا الموضوع من خلال دراسة نوعية المياه ومراجعة الصرف الصناعى والانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية والسياحية القريبة من بحيرة قارون، وتقديم خطط إصحاح بيئى لهذه المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الجسيمة.



وأضاف أن مبادرة استخدام الدراجات تأتى فى ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعى بظاهرة الاحتباس الحرارى وتغير المناخ، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع فى حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.





فى كلمتها أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بزيارة محافظة الفيوم، موضحة أن هذه الزيارة ليست الأولى للمحافظة، كما أعربت عن شكرها لمحافظ الفيوم على تعاونه الدائم، وأكدت الوزيرة أن الحفاظ على البيئة لم يعد نوعًا من الرفاهية، فبدون بيئة صحية ونظيفة لن نستطيع الحياة على سطح الأرض أو تعمير الكون، فضلًا عن البعد الاقتصادى فى قضية الحفاظ على البيئة، واستعرضت وزيرة البيئة عددًا من الأمثلة للقيمة الاقتصادية فى الحفاظ على البيئة، مثل مصانع تدوير الكرتون التى دفعت ببعض المواطنين إلى تحقيق عائد اقتصادى من خلال جمع بقايا الكرتون وبيعه للمصانع مرة أخرى وبالتالى الحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى، وإعادة استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات فى إنتاج البيوجاز.



جاء ذلك خلال بحث اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددًا من الملفات التنموية الهامة على أرض المحافظة، والتى تتعلق بقطاع البيئة والنظافة والمحميات الطبيعية وتنمية بحيرة قارون وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدرجات)، وذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، والدكتور عماد عدلى منسق برنامج المنح الصغيرة، والدكتور محمد صلاح رئيس الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، والمهندس محمد فتحى مدير مشروع استدامة النقل بمصر، والمهندس عويس سعيد رئيس فرع جهاز شئون البيئة لمحافظات شمال الصعيد، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، ومديرى عموم الإدارات ذات الصلة.

