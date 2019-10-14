علي غرار ناسي عجرم.. مريام فارس تنشر فيديو مع طفلها

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمعها بطفلها جايدن في أحدث ظهور له.

وظهرت ميريام خلال الفيديو وهي ترقص مع طفلها في سيارته علي الحان أغنيتها الأخيرة "قومي".

وعلقت عليه قائلة: “ التقطها بعد خروج جايدن من المدرسة".

وتفاعل متابعيها قائلا"حلو كتير الله يخليكم لبعض"، وأضاف أخر "الله يحميكم"، وتابع أخر "كمان ممنوع تعمل فيديو خايفه نشوفه".

بالإضافة أن أول ألبومات الفنانة مريام فارس "البوم" الذي ضم أنا والشوق، لا تسالني، أنت الحياة، أحبك حيل، شو بدو يصير، يا عالم بالحال، غمرني، هالغرام مش غرام.

جدير بالذكر أن ميريام فارس، رزقت بطفلها جايدن، من زوجها رجل الأعمال داني متري، وذلك في 2016، واكتفت بنشر الصور الأولى له بعد ولادته وبعدها امتنعت عن نشر أي صور له تنفيّذا لوصية أحد المقربين منها حتى لا يصاب بالحسد.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مريام فارس، فيديو كليب باللهجة الخليجية "قومي "الأغنية من كلمات وألحان ​يوسف العماني​، توزيع ​حسام الدين​، مكس وماسترينج ​جاسم محمد​، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

وظهرت مريام فارس في الكليب مرتدية أزياء وأكسسوارات أفريقية، لكن المشهد الذي أثار حفيظة الجمهور هو ظهورها ببشرة سوداء وبصورة تحاكي هيئة السيدات الأفريقيات.

أغنية "قومي" أثارت ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهم جمهور مريام فارس بـ"الاستحواذ الثقافي"، والتي تعني تبني مجموعة أشخاص، ثقافة أقلية ما على مستوى الملابس أو العادات.

ووصف جمهورها أسلوبها في الكليب بأسلوب بـ"البلاك فيس" في الولايات المتحدة الأميركية في القرن التاسع عشر، حيث كان الممثلون البيض يطلون وجوههم وأجسادهم باللون الأسود عند تقمص شخصيات من أصول أفريقية، لكن بصورة ساخرة، وهو ما شكل حساسية ارتبطت بالعنصرية والتذكير بمرحلة العبودية.