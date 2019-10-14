فيديو نهاية الموسم العاشر من فورت نايت Fortnite يثير الجدل عبر twitter

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي twitter، مع مقطع فيديو جديد لـلعبة فورت نايت Fortnite، مما أثار حالة من الجدل بينهما، وهذا بعدما جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، حيث ستتغير خريطة لعبة Fortnite تماما في الموسم الحادي عشر 11، بعدما ابتلعها الثقب الأسود، ونستعرض لكم تفاصيل الفيديو الذي نشره رواد تويتر مأخودا من صفحة فورت نايت Fortnite عبر twitter مع بداية الموسم 11 من لعبة فورت نايت Fortnite





ونشرت صفحة فورت نايت على twitter فيديو جديد يوضح كيفية ابتلاع الثقب الأسود والقضاء على لعبة Fortnite في نهاية الموسم العاشر.





تفاصيل الفيديو الآخير من Fortnite فورت نايت عبر twitter





وضع المخلوق الفضائي الغامض Visitor الذي وصل لعالم اللعبة بنهاية الموسم الثالث العام الماضي، منصة صواريخ في Dusty Depot وبعد إطلاقه وحدوث الانفجار بسماء Fortnite فورت نايت بدأت تنهمر الصواريخ بكثرة على كامل عالم اللعبة.





التوقعات التي ستحدث في الفصل الثاني من لعبة فورت نايت





بدأ مطور اللعبة يلمح للذي سيحدث في الفصل الثاني من اللعبة، ووجد البعض لعبة مصغرة كلاسيكية يمكن لكم تفعيلها عبر ضغط مجموعة من الأزرار وكترتيب معين كالتالي ↑↑↓↓←→←→ B A START (enter)





لعبة جديدة في انتظار عاشقي فورت نايت Fortnite





هذه اللعبة السابقة ذات الرموز الغير مفهومة، هي عبارة عن طائرة على شكل قطعة بيتزا يستطيع اللاعب إطلاق من خلالها النار على أطباق تتساقط من الفضاء عليه، هذا تلميح لما تنتظره لعبة Fortnite.





وذكرت الشائعات السابقة، أنه يكون هناك دلائل تشير لإمكانية تقديم خريطة جديدة أو على الأقل بأن الخريطة الحالية ستشهد تغييرات ضخمة جدا، وهناك أقاويل بأنه تم اكتشاف اسماء العديد من المناطق الجديدة باللعبة مثل Weeping Woods.





ووفقا للشائعات، فقد يأتي هذا في الوقت الذي تحدث فيه آخرون عن قدوم حدث يدعى "The End" والذي ربما ينهي الخريطة الحالية من لعبة Fortnite.





فورت نايت الموسم 11 يبدأ في ذلك الموعد





هناك معلومات أكدت أن لعبة Fortnite سوف تكون يوم الثلاثاء والموافق 22 من شهر أكتوبر وذلك الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساء بمواقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم إطلاقها عبر تويتر twitter.





لعبة فورت نايت Fortnite في الوقت الحالي





لا يوجد سوى شاشة سوداء مع ضوء يسطع بالمنتصف، وهناك أنباء عن انطلاق Fortnite Chapter 2 قريبا.