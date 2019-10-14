محافظ قنا: استعرضنا 450 طلب وشكوى ويتم إزالة الأسباب واستجابة الطلبات القانونية



وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 450 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص مباني وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء، صرف صحي، مياه) والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجلة.



وأكد الهجان أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.



كما أعطى تعليماته إلى القيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.



وفي سياق آخر قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بجولة ميدانية لمراكز فرشوط وابوتشت ودشنا رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية من مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والصحة والطرق والأبنية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة ما تم انجازه علي ارض الواقع وكذا تحديد الاحتياجات والخدمات الأساسية للقرى المستهدفة.



محاور الجولة



شملت جولة المحافظ المرور على عدد من القري التي سيتم بها تنفيذ أعمال المبادرة بمراكز فرشوط وأبوتشت ودشنا، حيث تفقد عدد من المنازل التي سيتم رفع كفاءتها بتلك القري بالإضافة الي عدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والتي سيتم تطويرها ضمن المبادرة، كما التقي بعدد من المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات الأساسية.



وأشار الهجان إلي أن المبادرة الرئاسية تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف 12 قرية بمحافظة قنا وهي قري بلاد المال بحري والحبليات الغربية وسمهود والشرقي سمهود والعمرة بمركز ابوتشت وقريتي الدهسة والحاج سلام بمركز فرشوط وقري السمطا بحري والسمطا قبلي وابومناع قبلي ونجع عزوز ونجع سعيد بمركز دشنا.

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.