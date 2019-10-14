"مسجلين خطر".. حبس سيدتين لاتهامهما في سرقة المساكن بإمبابة





وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 9 وقائع سرقة مساكن بالجيزة، وأمر اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة للتحقيق.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قيام كل من ربة منزل "لها معلومات جنائية" مُقيمة دائرة قسم شرطة الوراق، وأخرى "لها معلومات جنائية"، عاطلين مُقيمين المنيرة الغربية دائرة قسم إمبابة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى صاحب محل مصوغات ذهبية - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق"، وأمكن ضبطه.



أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس سيدتين لاتهامها بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب متخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.