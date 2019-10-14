ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"اسعار لاتقبل المنافسة".. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:24 م
Advertisements
اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
عروض كارفور اكتوبر 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
عروض كارفور اكتوبر 2019
تقدم سلاسل محلات كارفور العديد من العروض والتخفيضات بمختلف فروعها في جميع انحاء الجمهورية ، حيث قدمت كلال محلات كارفور عروض وقية خلال شهر سبنمبر الماضي وخلال شهر أكتوبر الجارى ونستعرض فيما يلي احدث كتالوج لعروض كارفور خلال شهر اكتوبر الجارى وجاءت عروض كارفور على النحو التالي:


أهم عروض كارفور اكتوبر 2019
من اهم العروض والخصومات التى تضمنها كتالوج عروض وتخفيضات كارفور بعض اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.



اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
احدث طرق التسوق في كارفور سيتى سنتر الماظه
من أهم ما يميز هايبر ماركت كارفور هو انتشار العديد من فروعه على مستوى الجمهورية ومنها متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنوعة، حيث أعلنت شركة ماجد فطيم عن إطلاق أحدث خدمات وتقنيات التسوق مثل "Scan&Go" و"فاليه ترولي" الجديدتين في عالم التسوق والتجزئة في مصر، بعد افتتاح أحدث متاجر كارفور هايبرماركت والأكثرها استدامة في سيتي سنتر ألماظة.


اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
اسعار لاتقبل المنافسة.. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عروض كارفور شهر اكتوبر عروض كارفور اكتوبر عروض كارفور 2019 عروض كارفور اعم عروض كارفور
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status