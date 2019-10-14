"اسعار لاتقبل المنافسة".. عروض كارفور شهر اكتوبر 2019

من اهم العروض والخصومات التى تضمنها كتالوج عروض وتخفيضات كارفور بعض اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.

تقدم سلاسل محلات كارفور العديد من العروض والتخفيضات بمختلف فروعها في جميع انحاء الجمهورية ، حيث قدمت كلال محلات كارفور عروض وقية خلال شهر سبنمبر الماضي وخلال شهر أكتوبر الجارى ونستعرض فيما يلي احدث كتالوج لعروض كارفور خلال شهر اكتوبر الجارى وجاءت عروض كارفور على النحو التالي:

احدث طرق التسوق في كارفور سيتى سنتر الماظه

من أهم ما يميز هايبر ماركت كارفور هو انتشار العديد من فروعه على مستوى الجمهورية ومنها متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنوعة، حيث أعلنت شركة ماجد فطيم عن إطلاق أحدث خدمات وتقنيات التسوق مثل "Scan&Go" و"فاليه ترولي" الجديدتين في عالم التسوق والتجزئة في مصر، بعد افتتاح أحدث متاجر كارفور هايبرماركت والأكثرها استدامة في سيتي سنتر ألماظة.







