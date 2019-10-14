حملة نظافة وتشجير للعمل على راحة المواطنين بمركز ومدينة سنورس بالفيوم (صور)

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بمجموعة من الخدمات،ففى قطاع النظافة تم متابعة أعمال النظافة بدائرة الوحدة على طريق سنورس الفيوم القديم ومدخل الوحدة بجوار الادارة الزراعية وعلى الطريق السريع ورى الأشجار بميدان الشعار، كما تم بالتنسيق مع قسم الإشغالات وتنفيذ حملة إشغالات ونظافة مكثفة بمدينة سنورس لرفع الإشغالات وتجمعات القمامة والمخلفات، كما قامت الوحدة المحلية بقرية جرفس، برفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات داخل وخارج القرية، بالطرق العمومية.



كما قام قسم التشجير، بغرس الأشجار، وتنظيف وتنسيق الأحواض وتهذيب فروع الأشجار وريها،بعدة ميادين وطرق مركز سنورس،كما تم تسليك انسداد في مواسير مياه الري للأراضي الزراعية بقرية ترسا الشيخ دياب، بالتعاون مع الصرف الزراعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك تم تسليك مصرف خليج العلو بمدينة سنورس وشفط المياه.



كما تم التصدى للتعديات والمبانى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بالتعاون مع مسؤلى حماية الأراضى بمجلس ومدينة سنورس حيث تم إزالة حالة بمدينة سنورس على مساحة قيراط ونصف وحالتان ردم أساسات وإزالة أسوار بقرية جبلة على مساحة قيراطين كما تم إزالة حالة بقرية سنهور البحرية على مساحة 6 أسهم وكذلك إزالة حالة بقرية سنهور القبلية على مساحة 14 سهم وأيضًا حالة إزالة بعزبة الحجارة قرية منشأة بنى عتمان على مساحة قيراط وأيضًا إزالة سور بإرتفاع 3 أمتار وطول 30 متر بدون ترخيص بمدينة سنورس.



كما تم ايضًا بالتنسيق مع قسم خدمة المواطنين،إستقبال المواطنين من مدينة سنورس، وقرى نقاليفة،وسنهور البحرية، والإستماع للشكاوى والمقترحات المقدمة منهم،ومناقشة الحلول الممكنة لها، مع رؤساء القرى،والأقسام،والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.



تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بالمتابعة المُستمرة لمنظومة الخدمات التى تقدم لكافة المواطنين والتى تمس حياتهم اليومية فى كافة المراكز والمدن والقرى.





