عادل العمدة: الإجراءات الأمريكية تجاه تركيا ليست مقنعة



وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس التركي يستهدف من عدوانه على سوريا، الضغط على الدول الأوروبية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فضلا على أنه يسعى لصرف نظر الأتراك للعوار الذي يحدث بداخل بلاده.



ولفت إلى أن الدول الأوروبية لم تعير إهتماما لتصريحات أردوغان بشأن الدفع باللاجئين إلى أوروبا، حيث اجتماع الليوم لوزراء خارجية الدول االأوروبية يستهدف وضع نسق يتعاملون به مع تصرفات أردوغان، مضيفا أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على فرض عقوبات على تركيا، ووقف جميع مبيعات السلاح لتركيا.



واعتبر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا ليست مقنعة، حيث أن انسحاب القوات الأمريكية سيعطي أردوغان فرصة أكبر للتدخل في سوريا، مضيفا أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سبب في تدخل تركيا في الشمال السوري.



ثمن اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إعلان عدد من الدول الأوروبية أنهم سيتخذوا إجراءات قوية لمنع تصدير السلاح إلى تركيا، حيث أنها رد فعل سريع تجاه تهديدات أردوغان للدول الأوروبية بمقاتلي داعش.