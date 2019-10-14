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انتداب "المعمل الجنائي" في انفجار أسطوانة غاز بعقار في المرج

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:31 م
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انتداب المعمل الجنائي في انفجار أسطوانة غاز بعقار في المرج
أرشيفية
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داليا عادل
 
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أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي في عقار إثر انفجار أسطوانة غاز بالدور الأرضي به والمجاور لمدرسة النخبة الإسلامية بشارع محطة المياه في المرج، مما أدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة والعقار، لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

وتعود البداية عندما ورد بلاغ للحماية المدنية يفيد بانفجار أسطوانة غاز بالطابق الأول في عقار مكون من ستة طوابق وأدى إلى انهيار السور الفاصل بين المدرسة النخبة الإسلامية والعقار الذي شهد انفجار الأسطوانة ولا توجد أي وفيات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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