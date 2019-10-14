ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي الثروة السمكية سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة منافذ البيع

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:26 م
Advertisements
محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي الثروة السمكية سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة منافذ البيع
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولى الثروة السمكية بالمحافظة، لبحث سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة عدد المنافذ، وذلك بحضور اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منصور مدير مشروع تسويق الأسماك بالفيوم.

خلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل مشروع الثروة السمكية والعقبات التى تواجه آداء العمل على الوجه الأمثل، كما تم طرح عدد من المقترحات بشأن زيادة عدد المنافذ بعد افتتاح موسم الصيد بمسطحات وادى الريان.

وأكد محافظ الفيوم، اهتمام المحافظة بتنمية الثروة السمكية بوصفها أحد مصادر البروتين منخفضة الثمن، كما أكد حرص المحافظة على تطوير مشروع الثروة السمكية وتحسين الجوانب الإدارية للارتقاء بالمشروع وتعظيم جوانب الاستفادة منه، وكذلك الارتقاء بالبحيرات وزيادة أعداد الزريعة للنهوض بالثروة السمكية كونها أحد المصادر الأساسية للبروتين التى يعتمد عليها قطاع عريض من المواطنين.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر محافظ الفيوم اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status