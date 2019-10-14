محافظ الفيوم يناقش مع مسئولي الثروة السمكية سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة منافذ البيع
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:26 م
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ريهام على
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عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولى الثروة السمكية بالمحافظة، لبحث سبل الارتقاء بالمشروع وزيادة عدد المنافذ، وذلك بحضور اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منصور مدير مشروع تسويق الأسماك بالفيوم.
خلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل مشروع الثروة السمكية والعقبات التى تواجه آداء العمل على الوجه الأمثل، كما تم طرح عدد من المقترحات بشأن زيادة عدد المنافذ بعد افتتاح موسم الصيد بمسطحات وادى الريان.
وأكد محافظ الفيوم، اهتمام المحافظة بتنمية الثروة السمكية بوصفها أحد مصادر البروتين منخفضة الثمن، كما أكد حرص المحافظة على تطوير مشروع الثروة السمكية وتحسين الجوانب الإدارية للارتقاء بالمشروع وتعظيم جوانب الاستفادة منه، وكذلك الارتقاء بالبحيرات وزيادة أعداد الزريعة للنهوض بالثروة السمكية كونها أحد المصادر الأساسية للبروتين التى يعتمد عليها قطاع عريض من المواطنين.
خلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل مشروع الثروة السمكية والعقبات التى تواجه آداء العمل على الوجه الأمثل، كما تم طرح عدد من المقترحات بشأن زيادة عدد المنافذ بعد افتتاح موسم الصيد بمسطحات وادى الريان.
وأكد محافظ الفيوم، اهتمام المحافظة بتنمية الثروة السمكية بوصفها أحد مصادر البروتين منخفضة الثمن، كما أكد حرص المحافظة على تطوير مشروع الثروة السمكية وتحسين الجوانب الإدارية للارتقاء بالمشروع وتعظيم جوانب الاستفادة منه، وكذلك الارتقاء بالبحيرات وزيادة أعداد الزريعة للنهوض بالثروة السمكية كونها أحد المصادر الأساسية للبروتين التى يعتمد عليها قطاع عريض من المواطنين.
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